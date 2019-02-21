Не дали похоронить. Гроб с умершим привезли прямо к мэрии Самары

Родственники покойного пожаловались на алчность ритуальщиков, которые "поставили ноги под лопаты".

Жителей Самары шокировало увиденное у здания местного правительства: туда привезли гроб с телом умершего. По данным Lifeshot, родственники обратились к властям с просьбой помочь им провести похороны.

Сообщается, что у семьи возник конфликт с работниками ритуальных услуг. За все процедуры, связанные с погребением тела, потребовали сумму, которую клиенты не могли найти.

— На всю атрибутику — 50 тысяч рублей. Я одна — мать с ребёнком, каким образом я могу найти такие деньги? — спрашивает родственница.

Она рассказала, что нашла более доступный вариант погребения, однако ритуальщикам это не понравилось: сначала они не пускали людей к месту захоронения, а затем помешали выкопать могилу.

— Просто ногами мешали лопатами работать, — пожаловалась женщина.

Сейчас гроб увезли от здания мэрии Самары в морг.