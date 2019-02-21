Путин дал поручения по улучшению качества питьевой воды

Президент РФ Владимир Путин дал кабмину и органам исполнительной власти субъектов ряд поручений, направленных на повышение качества питьевой воды. Распоряжения по итогам Послания Федеральному собранию опубликованы на сайте Кремля.
Согласно документу, правительству необходимо проконтролировать создание механизма оценки рисков влияния питьевой воды на здоровье человека с учётом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Отчитаться о выполнении приказа должен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев до 1 августа.
Также органы исполнительной власти субъектов РФ до 1 октября 2019 года должны принять меры по приведению качества питьевой воды в соответствие с показателями безопасности. Минстрой, ФАС и Роспотребнадзор должны до 1 ноября предоставить Путину оценку результативности программ и предложить меры по совершенствованию тарифной политики в данной сфере.
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