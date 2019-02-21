Из-за педофилов крупные бренды убирают рекламу из YouTube

Сразу несколько компаний приостановили свои рекламные действия на YouTube. Это произошло после того, как начали появляться сообщения о том, что в комментариях к детским видео появляются сообщения от педофилов. Об этом сообщает Bloomberg.

В настоящий момент от рекламы отказались компании Nestle, Disney и Epic Games. Все они создают контент для детей: еду, сериалы, кино, игры и так далее. Пока Google не решит проблему, компании хотят дистанцироваться от YouTube.