В США отказались выпускать комикс об Иисусе Христе

Такое решение DC Comics приняла после жалоб организации по защите интересов христиан.

Компания DC Comics отказалась от идеи выпускать комикс "Второе пришествие" про Иисуса. Причина — возмущение христиан. Об этом сообщает The Guardian.

Первый выпуск комикса должен был выйти шестого марта. Серию "Второе пришествие" написал Марк Расселл, иллюстрациями занимался Ричард Пейс. Комикс рассказывает историю возвращения Иисуса на Землю, а также про его отношения с супергероем Человеком-солнцем (последнему люди начали поклоняться).

Против этого комикса выступила CitizenGo (консервативная правозащитная организация). Соответствующую петицию подписали более двухсот тысяч человек. Представители организации заявили, что содержание комикса кощунственно и неуместно.

В итоге авторы комикса попросили DC Comics вернуть им права на серию. Они надеются, что в ближайшее время удастся найти нового издателя.