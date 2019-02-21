В Петербурге на мясокомбинате нашли массу крысиных гнёзд

К тому же продукция хранилась без соблюдения температурных условий, холодильников не было.

Многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены в ходе проверки деятельности предприятия мясоперерабатывающей промышленности ООО "Биорм" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

— Возможность уборки, мойки, дезинфекции, дератизации производственных помещений не предусмотрена — в помещениях отсутствует подводка воды, помещения грязные, имеют многочисленные крысиные гнёзда, — сказано в сообщении ведомства.

На производственных столах было размещено мясо без указывающих на его происхождение и сроки годности ярлыков.

Как отмечается, стены, полы и потолок помещения выполнены из покрытия с многочисленными дефектами, из-за этого не обеспечена защита мясной продукции от загрязнения — рядом с мясом осыпается пенопласт.

Ранее Лайф писал, что ученики школы в Курганской области опубликовали в соцсетях фото своего странного обеда — супа с мясом с "щупальцами". Позже сообщалось, что после этого детям запретили приносить сотовые телефоны в столовую. В школе заверили, что ничего не запрещали, а директор учебного заведения объяснила, как мясо с "щупальцами" попало в суп.