В Италии решили ограничить иностранную музыку

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В Италии решили ограничить иностранную музыку

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Фото: © Shutterstock

Партия "Лига" развернула масштабную кампанию, которая нацелена на продвижение национальной музыки.

Согласно статистике, в настоящий момент на первых десяти самых популярных радиостанциях Италии средняя доля национальной музыки составляет менее 20 процентов. В некоторых случаях — планка ниже 10 процентов. Об этом сообщает "Российская газета".

Партия "Лига" хочет совершить конкретные шаги для того, чтобы поддержать национальную музыкальную индустрию. В частности, было предложено обязать радиостанции резервировать треть эфирного времени для итальянских музыкантов.

Позицию "Лиги" разделяет популярный итальянский певец Аль Бано. Он полагает, что Италии нужно встать на защиту своих музыкальных традиций.

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