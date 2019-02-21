"Это всё ложь". Галкин прокомментировал сообщения о госпитализации Пугачёвой

Телеведущий задался вопросом о том, откуда могут браться подобные "слухи и сплетни".

Ведущий, пародист Максим Галкин опроверг сообщения о том, что его супруге Алле Пугачёвой якобы сделали операцию на сердце. Комментарий он дал Super.ru.

— Это всё ложь! Я ума не приложу, откуда это всё берётся, моя жена дома, всё с ней, слава Богу, в порядке, — заявил Галкин.

Он отметил, что "не понимает, откуда берутся эти слухи и сплетни".

— Может, она когда-то там сходила на обследование... Это абсолютный бред, у нас всё хорошо, — добавил Галкин.

Ранее сообщения о госпитализации Примадонны, которые распространили некоторые СМИ, Лайфу опровергла и концертный директор Пугачёвой Елена Чупракова.