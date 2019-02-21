"Примем жёсткие меры". Самарский губернатор прокомментировал скандал с гробом

Глава региона пообещал полностью разобраться в конфликте семьи покойного, которого не смогли похоронить из-за конфликта с ритуальщиками.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что городские власти сейчас выясняют обстоятельства вопиющего скандала, из-за которого тело умершего не могут предать земле.

— Дал поручение руководителю администрации губернатора и главе города разобраться в этой ситуации от и до, с принятием самых жёстких мер. Меня, честно говоря, больше всего беспокоит, где родственники и чем им помочь, — заявил глава региона в интервью Lifeshot.

Как ранее писал Лайф, родственники покойного решились на отчаянный поступок: они привезли гроб с телом к зданию самарского правительства, чтобы потребовать помощи в решении конфликта с ритуальщиками.

На кладбище с семьи потребовали сумму, которой у клиентов не нашлось. После того как родные нашли сравнительно дешёвый вариант погребения, работники ритуальных услуг помешали выкопать могилу.