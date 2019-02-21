В Москве закрыли частную клинику, где пациентку убила интимная пластика

Несмотря на отсутствие лицензии, временно проживающим в Москве гражданам стран СНГ предлагался широкий спектр медицинских услуг.

В Москве после смерти пациентки закрыли работавшую нелегально частную клинику "Асклепий мед", её генеральный директор приговорён к полутора годам лишения свободы. Об этом сообщает Росздравнадзор.

В рамках расследования гибели пациентки было установлено, что клиника не имела лицензии на осуществление медицинской деятельности.

— Врачи не имели должной квалификации, отсутствовало необходимое в ходе лечения оборудование, применялись недоброкачественные и просроченные лекарственные препараты и медицинские изделия, — сказано в сообщении ведомства.

Напомним, летом 2018 года в клинике во время проведения операции по пластике половых губ скончалась 39-летняя гражданка Киргизии. На кадрах из медучреждения видно, что предметы хранились в клинике в хаотичном порядке. Вся документация и чёрная бухгалтерия велись от руки в тетрадях.