Отец не увидел проблемы в отстранении сына от учёбы из-за перекрашенных волос

Мать лицеиста подняла шумиху, а вот мужчина считает, что в конфликтных ситуациях со школой ничего особенного нет.

Отец учащегося девятого класса петербургского лицея, которого отстранили от занятий за то, что он перекрасился в блондина, рассказал LifeShot, что не видит ничего необычного в конфликте ученика с педагогами. Мужчина уверен, что все мальчики "должны пройти через это", даже у него самого были подобные случаи в молодости.

— Сын хочет остаться в этой школе. Я в своём детстве тоже проходил через такие ситуации, конфликты со школой. Я в школу не носил школьный пиджак и носил вместо этого зачем-то свитер. И меня действительно не пускали на уроки. И я конфликтовал точно так же, — заметил отец подростка.

Также мужчина добавил, что в его случае родители были даже не в курсе конфликта.

По сведениям LifeShot, у семьи есть адвокат, который помог родителям написать обращение в прокуратуру. Правоохранительные органы заинтересовались методиками воспитания в лицее.