Ликвидирован террорист ИГИЛ, известный как "голос парижских терактов"

Как отмечается, брат боевика Жан-Мишель был ранен в результате того же авиаудара.

Террорист ИГИЛ* Фабьен Клейн был ликвидирован в среду, 20 февраля, в ходе авиаудара международной коалиции по Багхузу. Об этом сообщает France Inter.

Для стопроцентного подтверждения ликвидации экстремиста понадобится проведение экспертизы.

Клейн стал известен как "голос парижских терактов", произошедших в ноябре 2015 года. Именно он на записи призывает боевиков ИГИЛ взять на себя ответственность за нападения.

Мужчина был объявлен в розыск по линии Интерпола властями Франции.

Напомним, жертвами серии терактов в столице Франции осенью 2015 года стали 129 человек.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.