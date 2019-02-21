Ликвидирован террорист ИГИЛ, известный как "голос парижских терактов"

Террорист ИГИЛ* Фабьен Клейн был ликвидирован в среду, 20 февраля, в ходе авиаудара международной коалиции по Багхузу. Об этом сообщает France Inter.
Для стопроцентного подтверждения ликвидации экстремиста понадобится проведение экспертизы.
Клейн стал известен как "голос парижских терактов", произошедших в ноябре 2015 года. Именно он на записи призывает боевиков ИГИЛ взять на себя ответственность за нападения.
Мужчина был объявлен в розыск по линии Интерпола властями Франции.
Напомним, жертвами серии терактов в столице Франции осенью 2015 года стали 129 человек.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
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