Группа "Любэ" выпустит новый клип в рамках проекта "Жить"

Песня посвящена настоящей мужской дружбе, которая проходит через годы и выдерживает любые события в жизни человека и страны.

Клип на песню "Километры", записанную композитором Игорем Матвиенко с группой "Любэ", представят ко Дню защитника Отечества. Впервые новое видео покажут на юбилейном концерте группы 22 февраля в "Крокус Сити Холле", а онлайн-премьера состоится 23 февраля на сайте социального проекта #Жить.

По словам Игоря Матвиенко, эта песня — о силе настоящей мужской дружбы, товарищества, поэтому авторы надеются, что музыка откликнется в душе у людей разного возраста и музыкальных вкусов.

— Иметь рядом единомышленников, с которыми можно и радоваться мирной жизни, и Родину вместе защищать, — дорогого стоит. Это одинаково важно совершенно разным людям. Хочется, чтобы эти ценности — дружба, родная страна, мирное небо — оставались важными для всех, независимо от возраста. Мы как представители шоу-бизнеса стараемся внести в это свой профессиональный вклад — сочиняем музыку, исполняем об этом песни, записываем клипы, создаём такие проекты, как #Жить, — рассказал продюсер.

Клип снимали в парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот", в ролике можно увидеть Николая Расторгуева вместе с группой "Любэ", певцов Сергея Галанина, Вадима Самойлова, Алексея Филатова, а также Игоря Матвиенко.

Режиссёром видеоролика стал Марк Горобец (сериалы "Закрытая школа", "Одесса-мама", "Жёлтый глаз тигра"), оператор-постановщик — Денис Панов (сериалы "Кухня", "Лондонград. Знай наших", "Гранд").

#Жить — социальный интерактивный проект, созданный композитором и продюсером Игорем Матвиенко. Его участники через Интернет и соцсети в разной форме делятся опытом преодоления трудностей в жизни.