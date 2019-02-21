На сторону Гуайдо перешли 11 венесуэльских дипломатов в Вашингтоне

У оппозиционной дипмиссии нет доступа к зданиям посольств. Зато они пообещали организовать доставку гумпомощи.

Пятая часть всех работающих в США венесуэльских дипломатов поддержала оппозиционного лидера латиноамериканской страны Хуана Гуайдо. Об этом сообщил на пресс-конференции временный представитель оппозиции в Вашингтоне Карлос Веккьо.

— Мы принимаем 11 дипломатов бывшего режима в состав нашей дипломатической миссии. Это 11 человек из 56, — цитирует его ТАСС.

Веккьо добавил, что сотрудники не могут работать в посольстве — оно закрыто по приказу президента Венесуэлы Николаса Мадуро вместе со всеми дипломатическими ведомствами страны в Штатах.

— Мы больше сосредоточены на политических вопросах, на гуманитарной помощи, — отметил представитель оппозиции.

Как ранее писал Лайф, оппозиционный парламент разрешил ввозить в страну гуманитарные грузы.

Напомним, Гуайдо в конце января провозгласил себя временным президентом Венесуэлы. По словам посла Венесуэлы в Москве Карлоса Рафаэля Фариа Тортосы, оппозиционера 10 лет назад завербовали США.