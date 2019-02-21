"Просто похлопал по щеке". Устюгов дисквалифицирован после конфликта с норвежцем

О том, что произошло между Сергеем Устюговым и норвежцем Йоханнесом Клебо, спорят все, кто видел инцидент. Сами спортсмены уверяют, что вовсе не ссорились.

Российского лыжника Сергея Устюгова отстранили от участия в чемпионате мира в австрийском Зеефельде, сообщила Международная федерация лыжного спорта.

Причиной дисквалификации стал конфликт с норвежским спортсменом Йоханнесом Клебо. Во время полуфинальной спринтерской гонки они столкнулись. Россиянин чуть не упал. Судьи сочли его нарушителем и показали жёлтую карточку.

Как пишет ТАСС, после этого Устюгов вступил с соперником в перепалку и толкнул его. Россиянина обвинили в неспортивном поведении и дисквалифицировали.

Однако позже он заявил, что вовсе не пытался устроить потасовку.

— Не было никакой драки между мной и Клебо. Я просто похлопал его по щеке и пожелал удачи. Видимо, моё пожелание пригодилось — Йоханнес стал победителем, — прокомментировал лыжник.

Клебо в свою очередь назвал произошедшее "нормальной ситуацией" и заверил, что не испытывает каких-либо недобрых чувств к россиянину.

— Я понимал, что Сергей очень зол, он сейчас находится в очень хорошей форме, — сказал он.

В итоге Клебо вышел в финал, а затем выиграл чемпионат, результат же Устюгова (он занял пятое место в полуфинальной гонке) аннулировали.