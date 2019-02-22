СМИ: Курорт Шарм-эль-Шейх окружают бетонной стеной

Местные жители считают, что новая мера едва ли сделает курорт безопаснее, но власти с этим не согласны.

Правительство Египта начало строительство вокруг курорта Шарм-эль-Шейх бетонной стены с несколькими КПП и системой охраны. Несмотря на предоставленные фотографии, официальные лица факт строительства отрицают, передаёт The Guardian.

Губернатор Южного Синая Халед Фуда заявил, что "стены нет", а проект, по его словам, будет состоять из нескольких бетонных барьеров и примерно 37 километров забора с колючей проволокой с четырьмя "очень красивыми дверями", через которые будет осуществляться доступ в город.

При этом в Сети были опубликованы фотографии и видеозаписи, на которых видно, что объект строительства выглядит как обычная серая бетонная стена. Многие местные жители опасаются, что в таком виде она и останется.

Один из жителей анонимно сообщил, что вокруг города уже появляются КПП и видеокамеры для обеспечения безопасности. При этом он признался, что в душе местные иронизируют над инициативой: "Нам это смешно. Красота места скрыта забором. Шарм-эль-Шейх известен своими горами и пустыней, а забор нарушает вид.

Sharm el-Sheikh locals lament 'wall' going up around resort https://t.co/isstLuE0Mf pic.twitter.com/CsRbvwybUm — NEWS on TOP (@newsontop007) 19 февраля 2019 г.

Также выражается мнение, что новая мера едва ли сделает курорт безопаснее, но станет сильно всех раздражать. Однако, по мнению официальных властей, такой шаг поможет курорту вернуть себе статус безопасного места, в которое с радостью будут приезжать гости со всего мира.