Захарова заявила, что новые провокации в Керченском проливе не будут допущены

Россия не допустит новых провокаций Украины в Керченском проливе, на это нацелена соответствующая дипломатическая работа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Такие провокации допускаться не будут. Для этого ведётся в том числе политическая и дипломатическая работа, — сказала Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Напомним, 25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины пересекли границу России в районе Керченского пролива. Нарушители были задержаны. Среди них были и два сотрудника СБУ. Моряки признались, что произошедшее было провокацией.

21 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Украины готовят новую провокацию. Сегодня же его украинский коллега Павел Климкин пригрозил расторгнуть договор с Россией об Азовском море.