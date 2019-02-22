Захарова уличила Порошенко в незнании истории

Так официальный представитель МИД России отреагировала на предложение президента Украины лишить РФ права вето в Совбезе ООН.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова ответила на высказывания украинского лидера Петра Порошенко. На Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке он заявил, что "пришло время" лишить Россию права вето в Совете безопасности.

— Все, кто более или менее знает историю, я не причисляю к этим людям господина Порошенко... прекрасно понимают роль России в современном мире, — сказала на это Захарова в эфире "Первого канала".

Она назвала сказанное президентом Украины "потоком сознания" и выразила уверенность, что, если осуществить хотя бы часть озвученных им предложений, в ООН и во всех международных отношениях в целом "ничего не будет".

Как ранее писал Лайф, Порошенко впервые призвал лишить Москву права вето в СБ ООН в апреле 2018 года.