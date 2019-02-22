Захарова уличила Порошенко в незнании истории

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова ответила на высказывания украинского лидера Петра Порошенко. На Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке он заявил, что "пришло время" лишить Россию права вето в Совете безопасности.
— Все, кто более или менее знает историю, я не причисляю к этим людям господина Порошенко... прекрасно понимают роль России в современном мире, — сказала на это Захарова в эфире "Первого канала".
Она назвала сказанное президентом Украины "потоком сознания" и выразила уверенность, что, если осуществить хотя бы часть озвученных им предложений, в ООН и во всех международных отношениях в целом "ничего не будет".
Как ранее писал Лайф, Порошенко впервые призвал лишить Москву права вето в СБ ООН в апреле 2018 года.
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