Названа дата запуска первого пассажирского поезда по Крымскому мосту

На заседании круглого стола в рамках межрегиональной выставки предприятий туриндустрии "Крым. Сезон — 2019" назвали дату запуска движения пассажирских поездов по Крымскому мосту.

— Есть полное понимание, что 8 декабря первый поезд придёт в Крым, — сообщил начальник дирекции по обслуживанию пассажиров "Крымской железной дороги" Владимир Резниченко, которого цитирует ТАСС.

Он отметил, что обычно билеты на поезд начинают продавать за 45 дней до поездки, однако в данном случае их можно будет купить уже за 90 дней, то есть в сентябре.

Как ранее писал Лайф, в Минтрансе не исключили, что движение поездов по Крымскому мосту может начаться раньше намеченного срока.