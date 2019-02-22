Около семи тысяч человек эвакуировали в Москве из-за сообщений о минировании

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Около семи тысяч человек эвакуировали в Москве из-за сообщений о минировании

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва"

По Москве прокатилась очередная волна сообщений о якобы заложенных бомбах, пишет РИА "Новости". После поступления анонимных угроз в четверг, 21 февраля, пришлось экстренно эвакуировать 6800 человек.

В 14 местах массового скопления людей прошли проверки, в том числе в пяти торговых центрах.

Сообщается, что угрозы "минирования" поступили в том числе в редакцию издания "Газета.ру", сотрудники также были эвакуированы. Журналисты заявили, что из-за этого портал работает с перебоями.

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