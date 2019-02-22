Малевич с подачи Порошенко стал "великим украинским художником"

Российский и советский художник Казимир Малевич с лёгкой руки Петра Порошенко стал представителем "украинского авангарда". Об этом президент Незалежной сообщил на своей странице в "Фейсбуке" после просмотра документального фильма, посвящённого 140-летию со дня рождения художника.

— Спасибо всем, кто работал над созданием этой ленты, которая возвращает имя великого художника украинского авангарда в национальное историческое и культурное наследие, — написал Порошенко.

По словам украинского лидера, именно Малевич является одним из "важнейших художников современности", а его творчество в начале прошлого века определило направление развития искусства.

Казимир Малевич родился в 1879 году в Российской империи — в городе Киеве, после чего переехал в Курск, а затем в Москву. Скончался в Ленинграде 15 мая 1935 года. Одной из самых известных его работ стала картина "Чёрный квадрат", которую он написал в 1915 году.