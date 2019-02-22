В белом вход бесплатно. Московский зоопарк отметит "медвежий" день

27 февраля Московский зоопарк отметит Международный день полярного медведя и по этому случаю подарит бесплатный вход всем гостям, которые будут одеты в белое. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы.

Для того чтобы пройти в зоопарк бесплатно, верхняя одежда, шарф и шапка должны быть как у медведей — белые. При этом посетители, у которых будет только два светлых элемента одежды, получат 40-процентную скидку на билет.

Кроме того, в этот день с 11 до 17 часов всех посетителей ожидает праздничная программа. Она начнётся с экспозиции "Полярный мир" на новой территории зоопарка, затем гости пройдут интерактивный квест про белых медведей, после чего состоится мастер-класс по рисованию полярных хищников.

Помимо этого, каждый час (начиная с 11 утра) на площади у главного входа в зоопарк будет проходить танцевальный флешмоб "Медвежья зарядка", на котором вручат призы самым артистичным и похожим на медведей гостям.