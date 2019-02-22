Названы лучшие и худшие стиральные машины, которые можно купить в России

Специалисты изучили стиральные машины марок Beko, Bosch, Candy, Haier, Hotpoint-Ariston, LG и Samsung.

"Росконтроль" провёл исследование стиральных машин, которые можно найти на российском рынке. Всего специалисты изучили 16 моделей от семи производителей (глубина корпуса — 40–45 сантиметров).

Технику оценили по следующим критериям: качество стирки хлопка, акустический комфорт, эффективность отжима, возможности и удобства. Всего специалисты провели 500 стирок, чтобы выбрать лучшую технику.

Лучше всех себя показали Beko, Candy, Hotpoint-Ariston, LG и Samsung — все они получили по 74 балла из 100 возможных. Хуже с этой задачей справилась машина Bosch — 68 баллов (её вместимость оказалась меньше заявленной).

Самый эффективный отжим оказался у машин Samsung (64 балла). Следом идут LG (56 баллов) и Bosch (54 балла). Хуже всего себя показала машина Haier (34 балла). По акустическому комфорту лучшей стала Candy (90 баллов). Следом идут Hotpoint-Ariston (86 баллов) и Bosch (84 балла).

По удобству и возможностям лидерами стали машины Samsung.