Аршавин получил новую тренерскую лицензию

Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин проверяет свои силы на новом поприще. 21 февраля он успешно сдал экзамены и получил новую тренерскую лицензию категории С. Об этом сообщается на официальном сайте "Зенита".

Отмечается, что вместе с Аршавиным такой же документ получил другой футболист, Владимир Быстров, который сейчас входит в тренерский штаб юношеской сборной России для футболистов 2001 года рождения.

Ранее они оба были обладателями лицензии D, которая позволяет работать тренером в массовом футболе и с детско-юношескими командами начальной подготовки. А вот лицензия C даёт право работать тренером более серьёзных детско-юношеских команд или училища олимпийского резерва, а также во втором дивизионе и главным тренером в любительском футболе.

11 ноября 2018 года Андрей Аршавин сыграл прощальный матч в составе казахстанского клуба "Кайрат" и сообщил о завершении своей карьеры игрока. Однако в январе он таки вышел на футбольное поле — в составе сборной Российского футбольного союза в товарищеском матче против сборной Федерации футбола Катара.