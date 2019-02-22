В ВДВ сформируют пятую дивизию

Воздушно-десантные войска планируют увеличить численность, а также создать бригаду "нового типа".

В российских Воздушно-десантных войсках появится ещё одна дивизия в дополнение к имеющимся четырём, сообщил командующий ВДВ Андрей Сердюков в интервью изданию "Красная звезда".

По его словам, в боевой состав войск войдут в том числе пять дивизий, четыре десантно-штурмовые бригады, артиллерийская бригада, а также бригада "нового типа" с увеличенным боевым потенциалом.

Командующий добавил, что до конца 2019 года во всех соединениях Воздушно-десантных войск РФ создадут подразделения беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, для десантников в России разработали новые парашютные системы с кислородным оборудованием для прыжков с большой высоты.

По данным Сердюкова, в этом году в ВДВ поставят до 300 образцов вооружения, военной и спецтехники, 9,5 тысячи средств десантирования и парашютных систем и до пяти сотен устройств спутниковой авиации.