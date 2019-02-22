Семья Майкла Джексона подала в суд на американский телеканал и требует $100 млн

Телеканал HBO планирует в начале марта показать фильм о новых обвинениях певца в совращении несовершеннолетних.

Семья популярного певца Майкла Джексона предъявила иск на 100 миллионов долларов телеканалу HBO. Причина — решение канала показать в марте документальный фильм "Покидая Неверленд". Лента рассказывает о новых обвинениях короля поп-музыки в педофилии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на NBC.

Иск уже находится на рассмотрении Верховного суда округа Лос-Анджелес (штат Калифорния). Семья певца обвиняет HBO в желании нарушить условия контракта (тот был заключён с каналом в 1992 году). Согласно условиям документа, канал не может порочить честь и достоинство певца, который умер в 2009 году.

Семья Джексона напомнила, что подобные обвинения, которые выдвинули более 10 лет назад, были тщательно расследованы, а сам певец был признан невиновным. В связи с этим та информация, которую HBO хочет распространить, по мнению истцов, является неправдивой.