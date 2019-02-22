Старт "Союза" с OneWeb отложен из-за инцидента с египетским спутником

Запуск шести британских спутников OneWeb ракетой-носителем "Союз", который должен был состояться 27 февраля, отложен как минимум на сутки после нештатной ситуации при запуске египетского спутника EgyptSat-A. Об этом сообщил президент компании OneWeb Грег Уайлер.

— По крайней мере на один день задерживается старт. Рад, что запуск прошёл успешно, но, прежде чем мы продолжим, необходимо изучить побольше данных об этом запуске. Терпеливо ждём, — написал он в "Твиттере".

Ожидается, что старт состоится 28 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Ранее Лайф сообщал, что во время запуска ракеты-носителя "Союз-2-1б" с разгонным блоком "Фрегат", который доставил на орбиту египетские спутники Egyptsat-A, произошла нештатная ситуация.