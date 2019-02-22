В Каире умер российский журналист Андрей Попов

Российский журналист, руководитель бюро ВГТРК в Каире Андрей Попов скончался в Египте 21 февраля на 71-м году жизни.
По данным ТАСС, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, журналисту стало плохо во время ежедневной утренней прогулки.
Андрей Попов в течение многих лет освещал события на Ближнем Востоке, в Египте проработал около 30 лет, делал репортажи сначала для Гостелерадио СССР, затем для радио "Маяк" и телеканала "Россия".
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени