В Каире умер российский журналист Андрей Попов

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В Каире умер российский журналист Андрей Попов

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Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Российский журналист, руководитель бюро ВГТРК в Каире Андрей Попов скончался в Египте 21 февраля на 71-м году жизни.

По данным ТАСС, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, журналисту стало плохо во время ежедневной утренней прогулки.

Андрей Попов в течение многих лет освещал события на Ближнем Востоке, в Египте проработал около 30 лет, делал репортажи сначала для Гостелерадио СССР, затем для радио "Маяк" и телеканала "Россия".

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