Учёные нашли тираннозавра размером с собаку

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Учёные нашли тираннозавра размером с собаку

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Фото: © Twitter / sxbegle

Останки принадлежали миниатюрному динозавру, чей вес составлял лишь 87 килограммов.

На западе США учёные обнаружили останки самого маленького тираннозавра Северной Америки — величиной с собаку. Об этом сообщает Nature.

Миниатюрный динозавр весил 87 килограммов. Длина его тела составляла порядка 1,2 метра. По словам учёных, динозавр был сопоставим по своим размерам с крупной собакой либо оленем.

Новая находка говорит о том, что тираннозавры в течение сотни миллионов лет были достаточно скромного размера, только вымирание более крупных хищников позволило им занять свою нишу.

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