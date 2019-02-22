Мадуро закрыл границу с Бразилией до "дальнейших указаний"

Помимо этого было прекращено сообщение с Арубой, Кюрасао и Бонайре — островами, которые являются территориями Нидерландов с особым статусом.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть все сухопутные границы с Бразилией, чтобы не допустить попадания в страну гуманитарной помощи, на которой настаивает лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Его выступление транслировалось в "Твиттере".

Таким образом, граница между Венесуэлой и Бразилией была закрыта с 8 часов вечера 21 февраля по местному времени и до "дальнейших указаний". Как долго это может продлиться, президент не уточнил. По сообщениям венесуэльских СМИ, также был отдан приказ военным стрелять на поражение в случае попыток пересечения границы.

При этом в самой Бразилии к решению венесуэльского лидера отнеслись спокойно и заявили, что не ожидают возникновения конфликтных ситуаций на границе.

— Правительство Бразилии в настоящий момент не видит возможности возникновения конфликта в регионе, поскольку сосредоточено на оказании гуманитарной помощи, — заявил пресс-секретарь бразильского президента.

Также было прекращено сообщение Венесуэлы с Арубой, Кюрасао и Бонайре — островами у венесуэльского побережья, которые являются территориями Нидерландов с особым статусом. Эти острова оппозиционер Гуайдо назвал возможным путём транзита помощи в Венесуэлу. Сообщается, что Мадуро рассматривает возможность аналогичного шага в отношении Колумбии, в которой также концентрируется гуманитарная помощь.

Кроме того, как передаёт El National, Мадуро заявил, что артисты, выступающие на "пограничном" концерте Venezuela Aid Live, который состоится в городе Кукута, расположенном у колумбийско-венесуэльской границы, совершают международное преступление, поддерживая военное вторжение в Венесуэлу.