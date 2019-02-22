В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера — видео

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В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера — видео

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Круизные суда Orchestra и Poesia столкнулись в порту Буэнос-Айреса. Среди пассажиров и персонала никто не пострадал, однако лайнеры получили некоторые повреждения, сообщает Maritime bulletin.

Инцидент произошёл 20 февраля. Лайнер Orchestra выходил из порта, а Poesia был пришвартован у причала, в результате манёвров первое судно задело второе. Позже Orchestra был допущен к плаванию, а второй лайнер временно остался в порту.

Инцидент не повлиял на работу порта.

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