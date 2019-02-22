Японский зонд "Хаябуса-2" успешно сел на астероид между Землёй и Марсом

Аппарат собрал первые образцы пород небесного тела. Учёные надеются, что они помогут больше узнать о рождении Солнечной системы, а может быть, и о жизни во Вселенной.

Японский космический зонд "Хаябуса-2" совершил успешную посадку на астероид Рюгу (в переводе — "Дворец дракона"). Об этом сообщили в Японском агентстве аэрокосмических исследований.

Это небесное тело расположено в 340 миллионах километров от Земли, между нашей планетой и Марсом. В диаметре оно всего 900 метров.

"Хаябуса-2" самостоятельно приземлился на астероид и немедленно выстрелил в поверхность специальной "пулей", которая собрала образцы пород и поместила их в герметичный контейнер.

Теперь аппарат должен вернуться на орбиту Рюгу и летать вокруг него до конца года. По планам, за это время зонд совершит посадку ещё два раза.

Всё это делается в надежде найти материалы, которые остались нетронутыми с момента зарождения Солнечной системы. Исследователи не исключают, что на астероиде могут оказаться органические вещества и вода, а это шаг к разгадке тайны о внеземной жизни.