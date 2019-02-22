Умер актёр Винни Велла. Он был звездой сериала "Клан Сопрано"

Колоритного персонажа в исполнении актёра можно было увидеть в нескольких эпизодах первого сезона.

В США скончался актёр Винни Велла. Ему было 72 года. Причина смерти — рак печени. Об этом сообщает Deadline.

Винни умер в среду, 20 февраля, но известно об этом стало позднее. Информацию подтвердили на странице актёра в социальной сети "Фейсбук". Прощание с Веллой состоится в понедельник в Нью-Йорке.

Утрату прокомментировал сын актёра, Винни Велла — младший: "Земля пухом моему отцу. Я так тебя люблю, моё сердце разбито. Ты больше не чувствуешь боли и не страдаешь, папа. Я тебя люблю".

Напомним, в первую очередь актёр известен по роли Джимми Петрилле в сериале "Клан Сопрано". Также он снимался в фильме Мартина Скорсезе "Казино".