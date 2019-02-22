Президент Чехии назвал бессмысленным размещение в стране американских ракет

Президент Чехии Милош Земан заявил, что американцам незачем размещать свои ракеты на территории страны. Так он ответил на вопрос о том, как бы он воспринял просьбу Вашингтона об установке систем вооружения.
— Не вижу для этого абсолютно никаких оснований, — подчеркнул он в эфире телеканала Barrandov.
Как ранее писал Лайф, в Чехии высказали опасения, что в НАТО снова начнут обсуждать возможность разместить в стране системы ПРО США. Такую возможность не исключают из-за тревожных событий вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Напомним, США объявили о выходе из соглашения, Россия ответила, что в таком случае примет зеркальные меры.
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