Бойцовская собака напала на беременную женщину на Камчатке

На Камчатке следователи начали доследственную проверку по сообщению СМИ о нападении на беременную женщину собаки бойцовской породы. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Инцидент произошёл в городе Петропавловске-Камчатском, когда женщина вышла на прогулку со своей маленькой собакой. При появлении агрессивного стаффордширского терьера она взяла питомца на руки, но бойцовский пёс набросился на неё саму. В результате женщина получила рваные раны разных частей тела, а её любимец перенёс операцию.

Как рассказала телеканалу "360" сама пострадавшая, агрессивная собака была без намордника и ошейника. И нападение этого стаффордширского терьера далеко не первое — по словам женщины, пёс годами "терроризирует район".