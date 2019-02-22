Лишённую прав Мару Багдасарян снова оштрафовали

Стритрейсерша Мара Багдасарян, которую пожизненно лишили водительского удостоверения, снова получила штраф, сообщается на сайте банка данных Федеральной службы судебных приставов. На этот раз девушку наказали за неоплаченную парковку. Сумма взыскания составила 2,5 тысячи рублей.

Отмечается, что нарушение произошло на Неглинной улице в Москве 8 сентября 2018 года. Исполнительное производство завели в конце января 2019 года.

Напомним, Багдасарян пожизненно лишили водительских прав после скандальных гонок на "гелендвагенах" в мае 2016 года в Москве. Однако даже после этого стритрейсершу неоднократно задерживали за рулём.

Как писал Лайф, в МВД из-за подобных случаев решили ужесточить наказание за вождение без прав.