Опубликовано видео с новейшим американским истребителем F-21

Власти США по-прежнему хотят склонить Индию к покупке американских самолётов вместо российских или французских, в связи с чем корпорация Lockheed Martin опубликовала видеоролик, на котором запечатлён созданный "специально для Индии" новейший истребитель F-21.

Из опубликованного пресс-релиза следует, что сборка новинки будет осуществляться совместными усилиями на территории Индии с участием индийской корпорации Tata, при этом часть комплектующих будет поставляться напрямую из США. Однако никаких технических подробностей о новом самолёте не приводится, как и его боевых характеристик.

Любопытно, что в комментариях под записью некоторые пользователи заметили, что "новинка" очень сильно напоминает прошлые американские разработки, в частности The F-16IN Super Viper (фото ниже), который уже был предложен Индии, но отклонён из-за несоответствия требованиям.