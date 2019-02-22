Крупный пожар тушат в приморском заповеднике

Из-за бесснежной зимы в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье произошёл крупный пожар, его площадь составила 90 гектаров. Об этом РИА "Новости" сообщила исполняющая обязанности директора учреждения Светлана Сутырина.

— Место пожара — дубняки, там много сухой листвы и травы. Плюс вчера-позавчера был порывистый ветер. Сегодня ветер утих, надеюсь, к вечеру удастся потушить пожар, — сказала собеседница.

На тушении работают сотрудники заповедника и ФБУ "Авиалесоохрана" — всего 24 человека. Они обследуют кромку пожара. В заповеднике надеются, что в ближайшее время смогут говорить о локализации возгорания.