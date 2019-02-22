SpaceX запустила ракету с лунным аппаратом

Компания SpaceX запустила с мыса Канаверал в США ракету-носитель Falcon 9. Она должна доставить на орбиту индонезийский спутник и первый частный лунный космический аппарат.
Кроме того, SpaceX обеспечила посадку первой ступени ракеты-носителя, её использовали уже дважды — в июле и октябре 2018 года.
Falcon 9 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship, completing this booster’s third launch and landing. pic.twitter.com/IP6yvi8SQa— SpaceX (@SpaceX) 22 февраля 2019 г.
Зонд "Берешит", отправленный к Луне, изготовлен израильской компанией SpaceIL. Предполагается, что он долетит до спутника Земли через два с половиной месяца и проработает двое земных суток.
Also inside Falcon 9’s fairing is SpaceIL’s lunar spacecraft pic.twitter.com/uKk9c4cDnH— SpaceX (@SpaceX) 22 февраля 2019 г.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени