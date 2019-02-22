SpaceX запустила ракету с лунным аппаратом

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SpaceX запустила ракету с лунным аппаратом

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Кадр трансляции © spacex.com

Компания SpaceX запустила с мыса Канаверал в США ракету-носитель Falcon 9. Она должна доставить на орбиту индонезийский спутник и первый частный лунный космический аппарат.

Кроме того, SpaceX обеспечила посадку первой ступени ракеты-носителя, её использовали уже дважды — в июле и октябре 2018 года.

Зонд "Берешит", отправленный к Луне, изготовлен израильской компанией SpaceIL. Предполагается, что он долетит до спутника Земли через два с половиной месяца и проработает двое земных суток.

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