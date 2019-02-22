Американский адмирал заявил, что США не позволят России господствовать в Арктике

По его словам, расширение влияния Москвы и Пекина на арктическую зону может представлять риск для Исландии и Америки.

Командующий американскими ВМС в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго уверен, что США не допустят, чтобы контроль над Арктикой и Северным морским путём был в руках России и Китая. Об этом сообщает журнал Washington Examiner.

— Это международная территория, и поэтому мы заинтересованы в том, чтобы она была свободна и открыта, — приводит издание слова Фогго.

При этом он также упомянул Китай, который активизировался в арктическом направлении. По словам Фогго, Пекин не является членом Арктического совета и поэтому не может рассчитывать на использование Севморпути, однако очень хочет его освоить — вероятно, для увеличения грузопотока, а также чтобы развить свои "экономические успехи" в Исландии и Дании.

— Они пришли туда, чтобы послать сигнал Соединённым Штатам, что, когда вы связываетесь с нашими союзниками, мы связываемся с вашими, — сказал он.

Он также уточнил, что конкретно для американских компаний Северный морской путь не представляет большого интереса, поскольку здешние воды слишком мелки для большинства торговых кораблей США (в отличие от китайских). Но это не значит, что американцы готовы отказаться от участия в делах Арктики, ведь иначе это сделают другие.

— Если Америка не будет вовлечена, если мы отступим, кто-то заполнит этот вакуум, и русские, и китайцы увидят это и используют любую возможность, какую только смогут, — заключил Фогго.

Кроме того, он выразил мнение, что на самом деле отношения между Китаем и Россией не так близки, как кажется, а имеющиеся разногласия будут только усугубляться, особенно в Арктике.

При этом в середине декабря прошлого года американская политическая газета The Hill выпустила аналитический материал, в котором утверждается, что США не будут увеличивать своё присутствие в Арктике из-за требований Дональда Трампа выделить деньги на строительство стены на границе с Мексикой.