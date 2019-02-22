Эксперты заявили о значительном снижении цен на красную рыбу

Оптовые цены снизились на треть. По прогнозам экспертов, розничные тоже упадут — правда, не так значительно.

Оптовые цены на красную рыбу в феврале 2019 года стали почти на треть ниже, чем год назад, пишут "Известия" со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров.

Сообщается, что больше всего подешевела замороженная горбуша — на 32%. В первой половине февраля она стоила 130 рублей за килограмм. Доступнее стала и лососёвая икра — 2300 рублей за килограмм, это на 30,3% меньше, чем в прошлом году.

Эксперты связывают такое снижение цен с рекордными объёмами вылова лососёвых в 2018 году. По данным Росрыболовства, они составили свыше 676 тысяч тонн — вдвое больше, чем годом ранее.

Специалисты ожидают удешевления красной рыбы и в магазинах, но оно, по их мнению, будет куда скромнее — на 10–20%.