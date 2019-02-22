Но без дополнительных выходных. Роструд напомнил о сокращённом рабочем дне

В пятницу, 22 февраля, россиян будет ждать сокращённый рабочий день по случаю празднования Дня защитника Отечества, а полагающегося дополнительного выходного не будет, поскольку он переносится на майские праздники.

Это означает, что ближайшие длинные выходные ожидают россиян только в Международный женский день, продлятся они с 8 по 10 марта. Затем несколько выходных подряд будет с 1 по 5 мая в связи с Праздником Весны и Труда, а также с 9 по 12 мая — на время празднования Дня Победы.

После этого продолжительные выходные ждут россиян только осенью — со 2 по 4 ноября, в честь Дня народного единства.