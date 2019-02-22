На сайте Минобороны можно отследить путь поезда с трофеями из Сирии

Минобороны РФ запустило на своём сайте мультимедийный раздел, где можно ознакомиться с деталями передвижной выставки трофейной техники и вооружения из Сирии, которая пройдёт в рамках акции "Сирийский перелом".

На сайте представлена карта России, где отмечены маршруты и график следования поезда с выставкой. Стартует он в День защитника Отечества, 23 февраля, и посетит 60 городов — от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска. В каждом поезд будет делать остановку на несколько часов.

Здесь же, на сайте, можно ознакомиться с экспозицией. Предполагается, что поезд из 18 вагонов повезёт более 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, экипировки.