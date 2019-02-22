В Бурейском районе Амурской области сняли режим ЧС, введённый из-за обвала сопки

Специалисты очистили русло реки Буреи от скального грунта после обрушения сопки, и введённый больше месяца назад режим чрезвычайной ситуации в Бурейском районе Амурской области был снят.

— Режим ЧС снят сегодня в восемь утра. Никаких неблагоприятных событий, связанных с обрушением сопки в Бурею, мы пока не ожидаем, ждём прогнозов гидрологов, — приводит агентство "Интерфакс" слова главы Бурейского района Андрея Литвинова.

Напомним, в конце декабря 2018 года в Хабаровском крае произошло обрушение грунта, в результате которого значительная часть сопки оказалась в русле протекающей рядом реки Буреи и перекрыла приток воды к расположенной ниже по течению гидроэлектростанции. Также была вероятность, что из-за этого может подтопить некоторые населённые пункты в Амурской области, поэтому в районе был введён режим ЧС.

Изначально местные СМИ связывали обрушение с падением "огромного" метеорита, который якобы был замечен в небе за несколько дней до этого, однако позже учёные выяснили, что это был оползень, который признали крупнейшим в регионе за последние годы.