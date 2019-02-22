Из-за метели москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт

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Из-за метели москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт

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Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

В связи с неблагоприятными погодными условиями столичным водителям посоветовали не пользоваться личными авто, а пересесть на общественный транспорт.

— Обещанная метель продолжается. Сегодня быстрее и безопаснее будет передвигаться на городском транспорте. Если вам всё же необходимо сесть за руль, будьте внимательны! — говорится в аккаунте "Московский транспорт" в "Твиттере".

Напомним, сегодня Москва окажется во власти арктического циклона: в столице похолодает, пройдёт снег, поднимется сильный ветер. Ранее в МЧС РФ посоветовали пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а водителям — снизить скорость движения и увеличить дистанцию.

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