Из-за метели москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт

В связи с неблагоприятными погодными условиями столичным водителям посоветовали не пользоваться личными авто, а пересесть на общественный транспорт.

— Обещанная метель продолжается. Сегодня быстрее и безопаснее будет передвигаться на городском транспорте. Если вам всё же необходимо сесть за руль, будьте внимательны! — говорится в аккаунте "Московский транспорт" в "Твиттере".

Напомним, сегодня Москва окажется во власти арктического циклона: в столице похолодает, пройдёт снег, поднимется сильный ветер. Ранее в МЧС РФ посоветовали пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а водителям — снизить скорость движения и увеличить дистанцию.