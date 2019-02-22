Три человека пострадали в результате землетрясения в Японии

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Три человека пострадали в результате землетрясения в Японии

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Фото © Twitter/@ Cho_Hamsyonk

По крайней мере три жителя японского острова Хоккайдо пострадали во время землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло накануне. Об этом сообщает телекомпания NHK.

Все трое получили лёгкие травмы и отказались от госпитализации. Уточняется, что в настоящий момент нарушено водоснабжение в 74 домах, для горожан доставляют питьевую воду в пластиковых бутылках. Также было частично нарушено железнодорожное сообщение.

Ранее Лайф публиковал видео, сделанное в Японии в момент землетрясения.

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