Дешевле некуда. Названы самые доступные страны для отдыха вдвоём

При расчёте стоимости поездки учитывалась средняя цена на билеты из России, проживание, посещение кафе и ресторанов, транспортные расходы и развлечения.

Аналитики составили рейтинг стран, в которых можно не только провести двухнедельные выходные со своей половинкой, но и сделать это максимально бюджетно. Об этом сообщает портал Skyscanner.

Лидерами рейтинга ожидаемо стали страны ближнего зарубежья, среди которых уверенно лидирует Белоруссия. Здесь отпуск на двоих на две недели обойдётся в $1360. На втором месте Молдавия, где придётся потратить уже $1438. Бронза досталась Абхазии — $1500, следом за ней идёт Армения — $1512. Замыкает эту пятёрку Грузия, здесь 14 дней отдыха обойдутся в $1562.

А вот дальше начинаются уже более экзотические направления, среди которых выгоднее всех оказалась Индия. Пребывание здесь обойдётся всего на 32 доллара дороже, чем в Грузии, и составит $1594. Следом за ней — Венгрия, где нужно будет выложить уже $1706. И только на восьмом месте находится любимая многими россиянами Турция, где две недели отпуска обойдутся в $1712. В первой десятке расположились также Словакия и Азербайджан.

Чуть дороже, но по-прежнему бюджетно обойдётся экзотическое путешествие на Африканский континент. Две недели пребывания в Марокко, например, будут стоить для двоих $1962. Вьетнам обойдётся в $1980, а Шри-Ланка — в $2072. Примечательно то, что все названные экзотические направления будут стоить значительно дешевле, чем поездка в "обычную" Хорватию или Грецию, а Непал по уровню цен оказался выгоднее отдыха в Румынии и Болгарии.

Отмечается, что при расчёте стоимости поездки в одну из указанных стран для двоих взрослых учитывалась средняя цена на билеты из РФ, проживание в отеле или арендованном жилье, кафе, расходы на транспорт и развлечения.