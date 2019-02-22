Пентагон готовит стратегию "троянского коня" против России и Китая

По словам американского адмирала Дэвида Голдфайна, разработка новой тактики — это ответ на "угрозы" со стороны РФ и КНР.

США готовят новую стратегию ведения боевых действий в отношении России и Китая, которую издание Telepolis сравнило с тактикой "троянского коня". Подобная аналогия возникла из-за главной особенности стратегии, заключающейся в "скрытном вторжении" вглубь территории противника.

По словам главы штаба ВВС США генерала Дэвида Голдфайна, разработка новой тактики — это ответ на "угрозы" со стороны России и Китая. В ходе выступления в Брукингском исследовательском институте в Вашингтоне адмирал отметил, что процесс разработки займёт около года и потребует порядка 135 миллиардов долларов.

Новая стратегия будет задействовать все виды войск США, флагманом же её станет истребитель F-35, который выступит в виде координационного штаба для наступления. Главная идея тактики — нанести удар по слабейшим местам противника, при этом избегая сильных. В комплексе это должно дать американцам "асимметричные преимущества".

Как писал Лайф, ранее американский адмирал заявил, что США не позволят России господствовать в Арктике.