Покушать бы. Учёные рассказали, чем опасен отказ от обеденных перерывов

Исследование показало, что полноценный обеденный перерыв может положительно сказаться не только на здоровье, но и на результатах труда.

Систематический отказ от полноценного обеденного перерыва в пользу перекуса за рабочим столом или вовсе игнорирование перерыва могут привести к печальным последствиям для организма в виде нарушений сна, пищеварения, расстройств внимания и прочего. Об этом сообщает The Guardian.

В результатах исследований указано, что те люди, которые весь рабочий день не отрываются от своих обязанностей, имеют более низкие показатели эффективности по сравнению с коллегами, которые иногда отдыхают от своих рабочих задач в течение дня.

При этом помимо трудовой эффективности отдыхающие от работы во время обедов и перерывов люди лучше спят по ночам, имеют значительно более низкие шансы "заработать" эмоциональное выгорание и не так сильно подвержены стрессу. Кроме того, частый отказ от обеда может вызвать тяжёлые заболевания желудка.

Отмечается, что благоприятный эффект имеют исключительно перерывы, которые связаны с приёмом пищи. Если обеденное время проводить, наблюдая за жизнью своих коллег и друзей в соцсетях, то силы не восстановятся.

Ещё одним важным фактором называется то, что во время совместных посиделок на обеде сотрудники могут установить неформальные отношения с коллегами. По результатам исследования, коллеги, обедающие "командами", гораздо лучше справляются с рабочими задачами.