Наехавший на пешеходов австралиец получил шесть пожизненных сроков

Ранее мужчина был известен правоохранителям из-за употребления наркотиков, проблем с психикой и применением насилия.

В Австралии суд приговорил к шести пожизненным срокам без права на условно-досрочное освобождение на 46 лет водителя, который 20 января 2017 года наехал на пешеходов в Мельбурне. В результате происшествия тогда шесть человек погибли и 27 пострадали.

Отмечается, что ранее мужчина был известен правоохранителям из-за употребления наркотиков, проблем с психикой и применением насилия.

Up to 12 ppl including a child are being treated outside Flinders St station after being struck by a car. Two pal taken to hospital. Driver arrested. Police have blocked pedestrians & traffic @SBSNews #Melbourne pic.twitter.com/Dth2NjZKp3 — Manny Tsigas (@mantsig) 21 декабря 2017 г.

Как сообщает АВС, инцидент произошёл в те дни, когда в городе проходил Открытый чемпионат страны по теннису, собравший множество иностранных туристов. 26-летний Джеймс Гаргасулас, будучи недалеко от места проведения соревнований, наехал на 16 пассажиров на скорости около 60 километров в час. 12 из них впоследствии обратились за медицинской помощью.