По мнению парламентариев, Майдан привёл к катастрофе народа, который никогда не мог добиться государственности.

Для Украины государственный переворот обернулся бедствием, обнищанием и гражданской войной, а страна оказалась на грани развала. Эту оценку состоянию Незалежной спустя пять лет после путча дал глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, пишет РИА "Новости".

В свою очередь глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе считает, что госпереворот привёл Украину к национальной катастрофе.

— Все майданы в истории Украины в итоге привели к национальной катастрофе, к катастрофе народа, который на протяжении всей своей истории никогда не мог добиться государственности, — заявил Иоффе.

По его мнению, виной тому национальные элиты, которые постоянно предавали народ в поиске комфортной для себя самих истории. Лишь в составе СССР Незалежная имела прочную государственность и была экономически развитым регионом, уверен он.

Напомним, 22 февраля 2014 года на Украине произошёл госпереворот. Президент Виктор Янукович был отстранён от власти и вынужден был покинуть родину из опасений за свою жизнь. Верховная рада внесла изменения в конституцию и назначила новые выборы, в которых победил Пётр Порошенко.